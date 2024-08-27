وزارة التربية تصدر نتائج اختبار القبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبار القبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في الصفين السابع الأساسي والأول الثانوي.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه سيتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية المخصصة لكل مدرسة، وحسب تسلسل ترتيب درجات نجاح الطلاب في اختبار القبول.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على النتائج زيارة صفحتها الرسمية على الفيس بوك و موقعها الإلكتروني.

وكان أكثر من 18 ألفاً و500 تلميذ وطالب تقدموا في الـ 18 من آب الجاري إلى اختبارات القبول في مدارس المتفوقين موزعين على 163 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.