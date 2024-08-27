أمسية للموسيقا الكلاسيكية من مختلف العصور في بدار الأسد

دمشق-سانا

أقامت هيئة دار الأسد للثقافة والفنون مساء اليوم أمسية للموسيقا الكلاسيكية أحياها الموسيقي طوني الأمير على آلة (باصون) والموسيقية تالار كعكه جيان على آلة (بيانو) وذلك على خشبة مسرح الدراما.

الأمسية الكلاسيكية الخامسة للعازف الأكاديمي طوني الأمير هدفها تعريف الجمهور بآلة الباصون بكونها آلة كلاسيكية بمساحتها وإمكانيتها الكبيرة والتي عمل كبار المؤلفين الموسيقيين على تأليف أعمال خصيصاً لها بالإضافة لمشاركاتها الأساسية في أوركسترا السيمفوني وفرقة موسيقا الحجرة أو عبر الأعمال المنفردة “الصولو”.

ومن خلال أمسية اليوم سلط الضوء على انتشار الموسيقا الكلاسيكية بمجتمعنا وتذوقها من قبل الجمهور السوري كونها تراثاً لثقافة إنسانية عالمية.

وتضمن برنامج الأمسية تقديم موسيقا كلاسيكية من مختلف العصور منها الباروك والرومنسي والكلاسيكي والعصر الحديث.

وبدأت الأمسية بتقديم عمل كلاسيكي للمؤلف (كارل ماريا فون فيبر) وهو عبارة عن حركة اولى متوسطة السرعة والحركة الثانية روندو هنغارية كرقصة للباصون والبيانو، أما المقطوعة الثانية فكانت للمؤلف البرازيلي هيتور فيلا لوبوس عملاً للعصر الحديث سيرينادا للباصون والبيانو، والمقطوعة الثالثة في الأمسية كانت للمؤلف كميل سان سان من العصر الرومنسي سوناتا للباصون مع بيانو، لتختتم الامسية بعمل للمؤلف التشيكي (جيري باور) وهو كونشيرتو للباصون والبيانو والذي تضمن حركة بطيئة وثم حركة سريعة بفرح.

وفي تصريح لـ سانا قال الموسيقي كوني الأمير: إن هذا النوع من الأمسيات يحتاج إلى وقت طويل من التحضير لأن كل عمل مكتوب بشكل دقيق لنتمكن من التعبير عن إحساسنا بالموسيقا من دون كلمات وغناء ولهذا يجب أن يكون هناك انسجام ودقة شديدة في العزف والتي تمكنا من الوصول إليها بالتدريب لأشهر طويلة لهذا تصنف هذه الأنواع من الأمسيات بالأصعب.

يذكر أن الموسيقي طوني الأمير أستاذ صف الباصون في المعهد العالي للموسيقا وفي معهد صلحي الوادي وهو عازف الباصون الأول في الفرقة السيمفونية الوطنية السورية وله العديد من المشاركات كعازف منفرد داخل سورية وخارجها.

والموسيقية تالار كعكه جيان مدرسة بيانو في معهد صلحي الوادي شاركت في العديد من الورشات المتخصصة ومشاركات عديدة داخل سورية وخارجها وحاصلة على بكالوريوس في الموسيقا اختصاص بيانو وإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق.

زينب علي

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