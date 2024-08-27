الأونروا تحذر: نقص المياه في دير البلح وصل إلى 85 بالمئة

نيويورك-سانا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من أن نقص المياه في مدينة دير البلح بلغ 85 بالمئة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الوكالة الأممية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن 3 آبار من أصل 18 تعمل في دير البلح وسط القطاع الأمر الذي تسبب بنقص كبير في المياه بلغ 85 بالمئة جراء القصف المتواصل على المدينة مجددة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع المنكوب.

وقالت الأونروا: “أهالي غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم” لافتة إلى أن ما يعانيه أهالي القطاع جراء العدوان هو تجريد تام للإنسانية ومأساة لا تنتهي.

وأوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أن الأسر في جميع أنحاء القطاع لا تزال مجبرة على النزوح وترك منازلها وممتلكاتها وراءها مضيفة: “كل ما يمكنهم فعله الآن هو محاولة البقاء على قيد الحياة، لقد فقد الناس في غزة كل شيء”.

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