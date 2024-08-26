وضع بئر قرية معربة بالخدمة وتأهيل طريق نامر-مليحة العطش بريف درعا

درعا-سانا

بالتعاون ما بين المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا ومجلس بلدة معربة وبمبادرة من المجتمع المحلي تم الانتهاء من أعمال حفر وتجهيز بئر في بلدة معربة بريف المحافظة الشرقي بتكلفة تجاوزت 750 مليون ليرة سورية.

رئيس مجلس البلدة خالد الكردي بين لـ سانا أن البئر يعمل على إرواء الأحياء الشرقية والجنوبية من البلدة والتي تضم أكثر من 7 آلاف مواطن، مشيراً إلى أنه تم وضع البئر تجريبياً في الخدمة بطاقة ضخ 20 متراً مكعباً بالساعة.

من جانبه أشار مختار البلدة سليم الكفري إلى أهمية المبادرات المجتمعية في إيجاد حلول مستدامة لتوفير المياه، مطالباً الجهات المعنية بضرورة العمل على ترميم الخزان المجاور للبئر والذي يتسع إلى 300 متر مكعب وربطة مباشرة على الشبكة للحفاظ على التجهيزات الكهربائية والميكانيكية للبئر.

وفي سياق آخر أنهت الشركة العامة للجسور والطرق إعادة تأهيل طريق نامر-مليحة العطش بريف درعا بطول 2 كم وتكلفة بلغت 385 مليون ليرة.

وبين المهندس عفيف الزعبي مدير فرع الشركة بالمنطقة الجنوبية في تصريح لمراسل سانا أن المشروع جاء لصيانة الطريق ووضعه بالخدمة الفعلية من خلال العقد المبرم مع مديرية الخدمات الفنية بدرعا صاحبة المشروع وبتكلفة بلغت 385 مليون ليرة.

وأضاف: إن الشركة نفذت منذ بداية العام ومن خلال الخدمات الفنية ومجالس المدن والبلدات العديد من الطرق للتخفيف من سوء حالتها الفنية.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency