تستهدف أكثر من 140 موجهاً تربوياً… دورة تدريبية في نظام أتمتة الامتحانات

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 140 موجهاً من مديريات التربية في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة أقامت وزارة التربية بالتعاون مع وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة “أدرا” دورة تدريبية للموجهين التربويين والاختصاصيين حول بناء نظام أتمتة الامتحانات وذلك في مركز الباسل للتدريب في حي باب شرقي بدمشق.

وأشار مدير التربية المكلف في محافظة دمشق الدكتور عبد الحكيم الحماد إلى أن الدورة تعمل على تعزيز مهارات الموجهين الاختصاصيين حول نظام أتمتة الامتحانات، ما يسهم في تعزيز الدقة في التقييم وضمان العدالة للطلاب، وبما يتماشى مع رؤية الوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم وتحديث الأساليب التربوية.

ولفت مدير التربية المكلف في محافظة ريف دمشق الدكتور عبد الحليم اليوسف إلى أن الهدف من الدورة تنمية الجانب المعرفي لدى المتدربين حول بناء الاختبارات، وتزويدهم بحقيبة تدريبية ستصل إلى المدرسين في كل المدارس من خلال الجولات الإشرافية، والدورات التي ستقام لاحقاً، مبيناً أن الوزارة عملت خلال الأعوام السابقة على تطوير المناهج، وبالتالي وجب تطوير أساليب الاختبار بما يتناسب معها.

بدوره أشار مدير مركز القياس والتقويم في وزارة التربية الدكتور رمضان درويش إلى أن الدورة تشكل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الامتحانات، من خلال اعتماد أحدث التقنيات في أتمتة العمليات الامتحانية، مؤكداً الحرص على تزويد الموجهين الاختصاصيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق هذا النظام المتطور، الذي يهدف إلى تعزيز الدقة والسرعة في إجراء الامتحانات، فضلاً عن تحسين عملية التقييم بما يضمن الشفافية والعدالة لكل الطلاب.

رحاب علي

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