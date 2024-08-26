120 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحان ما يعادل الشهادة الثانوية والمواد المتممة لدورة آب العام الجاري

دمشق-سانا

تقدم اليوم 120 طالباً وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي خارج سورية لامتحان ما يعادل الشهادة الثانوية والمواد المتممة لدورة آب 2024 وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي خارج سورية.

وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد عامر المارديني أكد خلال تفقده واقع العملية الامتحانية أهمية الالتزام بالتعليمات والقوانين الناظمة للامتحانات المتممة بما يضمن حسن سيرها بالشكل الأمثل.

رحاب علي

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