مباحثات سورية عراقية لتطوير العلاقات الزراعية وتفعيل الاتفاق الرباعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد حسان قطنا مع وفد وزارة الزراعة العراقية برئاسة مدير عام دائرة البستنة الدكتور هادي حسين تطوير العلاقات الزراعية بين سورية والعراق، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات بما يحقق التكامل بينهما.

وأوضح الوزير قطنا أن سورية تشكل مصدراً كبيراً للكثير من المنتجات الزراعية التي تصدر إلى العراق، وخاصة الخضار والفواكه، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي بما يحقق التكامل بينهما.

وأشار قطنا إلى أهمية الاتفاق الرباعي بين سورية والعراق والأردن ولبنان باعتباره نواة لاتفاق عربي اقتصادي من شأنه تعزيز التبادل التجاري والفني وتوحيد أنظمة الحجر الزراعي والبيطري والتأسيس لشهادات منشأ موحدة بين الدول الأربعة، وتسهيل وصول المنتجات وتنظيم وتخفيض الرسوم، لافتاً إلى أهمية وضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ.

وأعرب الوزير قطنا عن استعداد الوزارة للتعاون في مجال تأمين مستلزمات الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية وفي إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وتبادل الخبرات في استصلاح الأراضي، لافتاً إلى المشروع المشترك السوري العراقي في مجال مواجهة العواصف الرملية والغبارية من خلال إعادة تأهيل البادية والمراعي والمواقع المتدهورة.

من جانبه أشار رئيس الوفد العراقي إلى أنه سيتم نقل كل المقترحات إلى وزير الزراعة في العراق، منوهاً بالعلاقات التاريخية بين سورية والعراق وضرورة تطويرها وتنشيط الاتفاق الرباعي بما يخدم مصلحة البلدين.

شارك في الاجتماع معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد، ومدير الإنتاج النباتي في الوزارة المهندس أحمد حيدر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency