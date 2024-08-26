اللواء باقري: الرد على جرائم الكيان الصهيوني حتمي وطهران تقرر زمانه وكيفيته

طهران-سانا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن االرد على جرائم الكيان الصهيوني أمر حتمي ولا مفر منه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن اللواء باقري قوله اليوم: “إن جريمة الاغتيال الجبانة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية في طهران لا يمكن نسيانها وانتقام إيران ومحور المقاومة لدمائه أمر حتمي”، معتبراً أن طهران هي من تقرر كيفية وزمان الرد ولن تسقط في فخ ألاعيب العدو واستفزازاته الإعلامية.

وأشار إلى أن أمريكا تقوم بدعم كامل للكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة من خلال إرسال الأسلحة والمعدات، وعدم اتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار هناك.

ولفت اللواء باقري إلى أن الاهتمام باحتياجات القوات المسلحة وتطوير التقنيات الجديدة والتحرك على التوازي مع التكنولوجيا الدفاعية أمر مهم ومصيري للغاية في أرض الميدان.

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