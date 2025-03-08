روسيا: الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للمواد السامة لقوات نظام كييف

موسكو-سانا

أكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، والتي يستخدم بعضها بنشاط من قبل قوات نظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن البعثة الروسية قولها في بيان: “على عكس تصريحات البيت الأبيض بشأن تدمير مخزونات هذه الذخيرة، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة إنتاجية لتركيب كميات كبيرة من المواد السامة”، موضحة أنه “بدعم من الغرب تبذل أوكرانيا كل جهد ممكن لمواصلة الأعمال العدائية، والحفاظ على وهم التكافؤ في الحرب ضد روسيا، ولتحقيق ذلك يقوم الخبراء الغربيون وخاصة الأمريكيين بتزويد القوات الأوكرانية بالمواد السامة القاتلة وغير القاتلة”.

وأشارت البعثة إلى أنه في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تسجيل أكثر من 400 حالة استخدام من قبل الجانب الأوكراني للمواد الكيميائية السامة غير القاتلة، ولا سيما الكلوروبيكرين، والتي غالباً ما تكون مختلطة مع الكلورواسيتوفينون، وكانت هناك أيضاً حالات استخدمت فيها القوات الأوكرانية مكونات الأسلحة الكيميائية لتسميم الطعام، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، لافتة إلى أنه تم بالفعل تسجيل حالات استخدام الأسلحة الكيميائية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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