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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى

2024-08-26

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال التي شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل يواصل الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير التحريض على الأقصى وأكد أنه يريد إقامة كنيس في المسجد.

وتعتبر تصريحات بن غفير هذه الأولى التي يتحدث فيها عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى تصعيد اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وكان بن غفير اقتحم الأقصى عدة مرات ما أثار ردود فعل رافضة ومنددة من قبل المجتمع الدولي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد وبمدينة القدس المحتلة.

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