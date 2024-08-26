فرع شبيبة الحسكة يقيم المسابقة الوطنية للمبدعين والمخترعين الشباب

الحسكة-سانا

نظم فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة اليوم المسابقة الوطنية للمبدعين والمخترعين الشباب.

وبين أمين فرع المنظمة مجد الحريث في تصريح لمراسل سانا أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على التفكير الإيجابي والإبداعي والابتكار في مجالات مختلفة وتعزيز روح التنافس بينهم وتحفيزهم على تحقيق أعلى مستويات الإبداع.

وأشار إلى أن سبعة مشاركين تقدموا إلى المسابقة، وقدموا مشاريع عن اختراعات في المجالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية وإعادة التدوير تم عرضها على لجنة مختصة لتقييم المشاركات وفائدتها وتكلفتها وجدواها الاقتصادية.

ولفت الحريث إلى أنه سيقام خلال الفترة القريبة القادمة معرض يتم فيه عرض مشاركات المخترعين والمبدعين الشباب المشاركين في المسابقة، وإعلان نتائج الفائزين في المراكز الأولى فيها، والذين سيشاركون في المسابقة المركزية التي ستقام على مستوى سورية.

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