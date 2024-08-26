وزارة الإسكان تعلن عن دورتي تدريب مهني مجانيتين بعدة محافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن افتتاح دورتي تدريب مجانيتين للعام 2024 و2025 مدة كل دورة أربعة أشهر للتدريب على مهن تتعلق بقطاع التشييد والبناء، وذلك بعدد من المحافظات.

وأوضح الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه أن الدورة الأولى تبدأ في الـ 15 من شهر أيلول القادم ولغاية الـ 15 من شهر كانون الثاني لعام 2025، في حين تبدأ الدورة الثانية في الـ 2 من شهر آذار لعام 2025 وتنتهي في الثاني من شهر تموز القادم من العام نفسه.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن الدورات تتضمن التدريب في مجالات أعمال (البناء – الدهان والديكور – التمديدات الصحية – التدفئة والتكييف – التمديدات الكهربائية – تقنية الحدادة واللحام – تركيب الطاقة الشمسية -النجارة – تركيب الألمنيوم)، وتقام الدورات في كل من (دمشق – درعا – السويداء – حمص – حماة – طرطوس – اللاذقية – دير الزور).

ولفتت الوزارة إلى أنه على الراغبين بالانتساب إلى الدورات المذكورة مراجعة مراكز التدريب المهني في المحافظات للاطلاع على شروط التسجيل والمهن المفتتحة.

وفي السياق نفسه أعلن مركز التدريب المهني في درعا اليوم عن دورة تدريبية مجانية في مهن التمديدات الكهربائية وتركيب الطاقة الشمسية والديكور تبدأ منتصف شهر أيلول المقبل وتستمر أربعة أشهر، وفق مدير المركز الدكتور علي الفقيه، بحيث يمكن للراغبين بالتسجيل فيها تقديم طلباتهم بدءاً من اليوم على أن يتراوح عمر المتقدم أو المتقدمة بين 15 و35 عاماً.

ولفت الفقيه إلى أن الدارس في الدورة يتلقى تعويضاً شهرياً لتغطية تكاليف التنقل، مشيراً إلى أن دورات المركز والدروس النظرية والعملية ستجري في مقر المعهد الفلاحي بسبب إغلاق المقر الدائم للمركز بحي طريق السد بمدينة درعا منذ أكثر من 12 عاماً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency