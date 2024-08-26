القوات الروسية تشن ضربة صاروخية ضخمة على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي شن هجوماً واسع النطاق على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تعمل على تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: “هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وهاجمت طائرات دون طيار على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي ضمنت تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا”، مؤكدة أنه تم ضرب جميع الأهداف المحددة واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ورشتين لإنتاج المركبات الجوية دون طيار لقوات نظام كييف، فضلاً عن تجمعات للقوى العاملة ومعدات عسكرية في 143 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية قنبلة موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و58 طائرة أوكرانية دون طيار.

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