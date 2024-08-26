لاعب الريشة الطائرة البراء البرخو… مستوى مهاري متميز ونتائج متميزة محلياً وخارجياً

اللاذقية-سانا

عشق البراء البرخو لعبة الريشة الطائرة منذ نعومة أظفاره وتمكن خلال أربع سنوات من ممارسته اللعبة من تحقيق عدد من الإنجازات المحلية والخارجية التي جعلته محط أنظار خبراء هذه الرياضة.

بدأ البرخو 14 عاماً ممارسته للريشة الطائرة منذ أربع سنوات بتشجيع من والده المدرب بشار البرخو في نادي الجزيرة، وتمكن بأول مشاركة له في بطولة الجمهورية من إحراز الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 سنة.

وقال البرخو في تصريح لـ سانا: “تمت دعوتي للمنتخب الوطني عام 2020 بعد أن نلت ذهبية بطولة الجمهورية بفئة تحت 15 سنة وشاركت بعدها مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا وأحرزت خلالها ثلاث ميداليات برونزية بالفردي وبزوجي ذكور وبالزوجي المختلط، ونلت ذهبية بطولة العرب بمنافسات الزوجي للذكور وفضية الفردي”.

وأضاف البرخو: “في عام 2022 شاركت بفئة تحت 17 سنة وتوجت بفضية بطولة الجمهورية وأحرزت ذهبية غرب آسيا بالزوجي للذكور وبرونزية الفردي، وفي العام الماضي ظفرت بميداليتين فضيتين ببطولة الجمهورية بالفردي وبزوجي الذكور”.

وتابع البرخو: “انتقلت في العام الحالي من نادي الجزيرة إلى نادي الشرطة المركزي وتوجت بذهبية بطولة الجمهورية بفئة تحت 17 سنة”، مبيناً أنه يواصل تدريباته بصالة الريشة الطائرة بملعب الباسل باللاذقية للمشاركة بالاستحقاقات القادمة.

المدرب بشار البرخو لفت إلى أنه يشرف على تدريبات ابنه بالتحضيرات الحالية وفق استراتيجية محددة، متوقعاً له مزيداً من النتائج اللافتة في قادمات الأيام، لكونه يتمتع بتركيز عال ولياقة عالية ويتقن فنيات ومهارات اللعبة.

نبيل علي

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