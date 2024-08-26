الأمن الروسي يعتقل شخصاً نقل معلومات أمنية للاستخبارات الأوكرانية

موسكو-سانا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد سكان مقاطعة أومسك الروسية بتهمة نقل معلومات عن إحدى المؤسسات الدفاعية إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي اليوم “أن جهاز الأمن الفيدرالي اعتقل أحد سكان أومسك للاشتباه بقيامه بعمل الخيانة، وقد ثبت أن المعتقل جمع ونقل معلومات وصوراً وفيديوهات إلى الاستخبارات الأوكرانية حول أنشطة الإنتاج لإحدى مؤسسات الدفاع في مقاطعة أومسك.

وأضاف المركز: إن وحدة التحقيقات التابعة للأمن الفيدرالي في مقاطعة أومسك فتحت قضية جنائية بموجب مواد من قانون العقوبات الروسي تخص خيانة الدولة من خلال تقديم مساعدة إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية أو ممثليها في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا، وتتضمن الإدانة بموجب هذه التهمة عقوبة السجن من 12 إلى 20 سنة أو السجن مدى الحياة.

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