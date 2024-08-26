استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال قرب سلفيت

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة فلسطينية كان يستقلها شابان ما أدى إلى استشهادهما متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة سلفيت.

وباستشهاد الفلسطينيين يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 644 شهيداً بينهم 147 طفلاً.

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