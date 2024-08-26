صحة السويداء تعلن عن مفاضلة القبول في مدرسة التمريض والقبالة

السويداء-سانا

أعلنت مديرية الصحة في السويداء اليوم عن مفاضلة القبول في مدرسة الشهيد كمال زين الدين للتمريض والقبالة للعام الدراسي 2024-2025.

وذكرت مديرة مدرسة التمريض والقبالة عتاب غزالي في تصريح لمراسل سانا أن الشروط الأساسية للتقدم للمدرسة تتطلب أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي حصرا لدورة العام 2024 وأن لا يتجاوز عمره 21 عاماً وأن يكون من القاطنين في محافظة السويداء ووثيقته صادرة عن مديرية التربية فيها وسليماً جسدياً ونفسياً من أي حالة أو تشوه تعوق عمله مستقبلاً كممرض وحائزاً على مجموع علامات لا تقل عن 1800 علامة بعد طي علامة مادة التربية الدينية ويضاف مقدار 100 علامة لأبناء العاملين في وزارة الصحة القائمين على رأس عملهم على أن يحققوا الحد الأدنى المطلوب وأن يكون الحد الأدنى للقدرة البصرية مع التصحيح 17-20 بكلتا العينين.

وأوضحت غزالي أنه يحق للمقيمين في المحافظة وهم من خارجها ممن تتحقق فيهم الشروط الأساسية للمفاضلة الأساسية التقدم لها شريطة تقديم سند إقامة مصدق أصولاً يثبتون فيه أنهم يقيمون في السويداء وأن تكون شهادتهم صادرة من مديرية التربية فيها حصراً.

وبينت غزالي أن شروط التقدم لمفاضلة ذوي الشهداء تتطلب أن يكون المتقدم من ذوي الشهداء زوجة شهيد أو أحد أبنائه شريطة إحضار وثيقة استشهاد من مكتب شؤون الشهداء ومن حملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لدورة 2024 وحاصلاً على مجموع لا يقل عن 1700 بعد طي علامة مادة التربية الدينية مع قبول شهادات دورة عام 2023 بشكل شرطي في حال عدم استكمال المقاعد المطلوبة لذوي الشهداء بنفس الحد الأدنى من العلامات.

ويبدأ استلام طلبات التقدم للمفاضلة وفقاً للإعلان بدءاً من الأول من شهر أيلول ولغاية نهاية الدوام الرسمي في الثاني عشر منه وذلك في مبنى مدرسة التمريض والقبالة بالسويداء على أن تعلن النتائج في العاشر من شهر تشرين الأول علما أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتقدم للمفاضلة في لوحة إعلانات المدرسة وصفحة مديرية الصحة.

عمر الطويل

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