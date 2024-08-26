الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية لم ترتق لمستوى المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يظهر بوضوح أن ردود الفعل الدولية لم ترتق لمستوى المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن المستوطنين يستغلون الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في قطاع غزة المنكوب من جريمة الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني ويصعدون اعتداءاتهم وسرقتهم للمزيد من الأرض الفلسطينية لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية كما يحصل في بيت فوريك ومنطقة العوجا ودير قرنطل في أريحا ومسافر يطا والأغوار الشمالية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت الوزارة أن التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية يتطلب جرأة من المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف عملياته الاستيطانية والانصياع للقانون الدولي.

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