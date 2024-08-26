اختتام البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية على مدرج جامعة دمشق

دمشق-سانا

اختتمت اليوم على مدرج جامعة دمشق البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية لعام 2024 والتي استضاف مبارياتها المركز الوطني للمتميزين بحمص على مدى أكثر من عشرة أيام عبر تجمعين يضمان 65 فريقاً من مختلف المحافظات.

وأحرز فريق مدرسة “سوا” بدمشق المركز الأول في البطولة بعد مباراة حماسية ومليئة بالحوار الواعي بفارق درجة على فريق من مدرسة البشائر الوطنية الخاصة بدمشق والذي أحرز المركز الثاني فيما أحرز فريق مدرسة يائل الكنج للمتفوقين بدمشق المركز الثالث.

وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من قبل رئيس اللجنة العلمية للمناظرات المدرسية ثائر اللحام ومدير الأولمبياد العلمي السوري أحمد منصور إضافة إلى الطلاب الذين حصلوا على مرتبة أفضل متحدث شارك في ثلاث مباريات على الأقل حيث حصل على هذه المرتبة ضمن منافسات التجمع الأول الطالب هادي علي من مدرسة يائل الكنج للمتفوقين بدمشق أما أفضل متحدث ضمن منافسات التجمع الثاني فكان من نصيب كل من الطلاب جنى داغر من مدرسة الغرفة الفتية الدولية بطرطوس ونور العين أحمد من مدرسة منارة الدريكيش بطرطوس.

كما حصل على مرتبة أفضل متحدث في التصفيات النهائية وصولاً إلى النصف النهائي كل من الطلاب حمزة شحادة من مدرسة يائل الكنج للمتفوقين بدمشق وعرفان طرابيشي من مدرسة البشائر الوطنية الخاصة بدمشق وهادي علي من مدرسة يائل الكنج للمتفوقين بدمشق.

تخلل الحفل الختامي فقرات فنية لفرقة صلحي الوادي إضافة إلى عرض فيلم قصير حول تجربة الطلاب في البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency