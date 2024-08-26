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العدو الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من ضباطه وجنوده بنيران المقاومتين اللبنانية والفلسطينية

2024-08-25

القدس المحتلة-سانا

أقر العدو الإسرائيلي بمقتل ثلاثة من ضباطه وجنوده بنيران المقاومتين اللبنانية والفلسطينية اليوم.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد جنود بحريته قتل وأصيب اثنان آخران جراء صاروخ أصاب زورقاً عسكرياً قبالة ساحل مدينة عكا شمال فلسطين المحتلة.

كما أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

بدورها استهدفت المقاومة الفلسطينية “تل أبيب” بصاروخ من طراز “مقادمة أم 90” رداً على المجازر الصهيونية بحق أهالي القطاع، كما قصفت موقع “أبو مطيبق” العسكري شرق مخيم المغازي بعدد من قذائف الهاون.

وفجرت المقاومة حقل ألغام مُعد مسبقاً بقوة صهيونية مدرعة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة حيث تم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى، كما فجرت عبوة أرضية مزروعة مسبقاً بآلية عسكرية صهيونية متوغلة قرب مدرسة الفرقان في الحي.

وقنصت المقاومة جندياً صهيونياً في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

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