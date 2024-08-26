عراقجي وبن فرحان يشددان على ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان وصولها، منوهين بأهمية استمرار المشاورات بين البلدين كونها تتماشى مع مصالح البلدين والمنطقة.

من جهة ثانية بحث الوزيران آخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية، لافتين إلى أن العلاقات الثنائية تسير على المسار الصحيح ودعوا إلى زيادة وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency