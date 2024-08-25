اختتام المسابقة الشعرية المركزية “الجولان عربي سوري.. جذور وانتماء” في القنيطرة

القنيطرة-سانا

اختتمت اليوم المرحلة النهائية للمسابقة الشعرية المركزية التي حملت عنوان “الجولان عربي سوري.. جذور وانتماء”التي نظمها اتحاد شبيبة الثورة في منتزه الجولان السياحي بمحافظة القنيطرة وسط أجواء من المنافسة بين الفرق المشاركة من المحافظات.

وأشار محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران في تصريح للصحفيين إلى أهمية اختيار القنيطرة للمراحل الختامية للمسابقة الشعرية والتي حملت عنوان “الجولان عربي سوري” تأكيداً على وعي الشباب لقضية الجولان المحتل الراسخ في عقول وقلوب السوريين وحتمية تحريره وعودته إلى السيادة الوطنية السورية.

رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر أوضح أن عدد المشاركين في المرحلة النهائية للمسابقة 120 مشاركاً ومشاركة من 14 محافظة حيث تأهل تسعة متسابقين عن كل محافظة توزعوا على ثلاث فرق لمراحل التعليم، لافتاً إلى أن اختيار محافظة القنيطرة مكاناً لاختتام المسابقة يأتي من خصوصيتها في قلب السوريين.

بدوره لفت أمين فرع القنيطرة لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة خالد الخالد إلى أهمية احتضان محافظة القنيطرة للمسابقة للشعرية والتي تحمل في مضامينها أهمية رعاية الشباب وصقل مواهبهم وتنميتها لأنهم جيل المستقبل وعليهم تقع مسؤولية المشاركة في عملية البناء والتنمية.

كما أشار عضو لجنة التحكيم عبد الله الزوري إلى أن المسابقة شهدت وعياً وفكراً وتنافساً لدى المتسابقين تجلى ذلك من خلال حالات التعادل بين أكثر من فريق وبالتالي كانت هناك جولات إضافية للتمكن من تحديد الفائزين الثلاثة الأوائل.

حضر ختام المسابقة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب فاضل وردة وأمين فرع القنيطرة لحزب البعث الدكتور خالد أباظة.

غسان علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency