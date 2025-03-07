طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة وعشوائية من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..