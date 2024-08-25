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السيد نصر الله: عملية الرد أُنجزت كما خُطط لها بدقة، والعدوان الإسرائيلي الجوي الكثيف على لبنان لم يترك أي أثر عليها، والادعاء بتدمير آلاف الصواريخ الاستراتيجية ومنصات الإطلاق كاذب

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السيد نصر الله: سردية كيان الاحتلال عما جرى اليوم مليئة بالأكاذيب ولجوؤه إلى هذا المستوى من الكذب يكشف مستوى الوهن والضعف الذي يعيشه

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