السيد نصر الله: عملية الرد أُنجزت كما خُطط لها بدقة، والعدوان الإسرائيلي الجوي الكثيف على لبنان لم يترك أي أثر عليها، والادعاء بتدمير آلاف الصواريخ الاستراتيجية ومنصات الإطلاق كاذب