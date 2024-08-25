الرئيس الأسد: المرحلة التي تتحدث عنها سورية الآن هي مرحلة الأسس والمبادىء لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة