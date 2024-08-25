الرئيس الأسد: المرحلة التي تتحدث عنها سورية الآن هي مرحلة الأسس والمبادىء لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وعراقجي خلال اتصال هاتفي: دفع وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع
2024-08-23
المقداد يعزي في اتصال هاتفي مع سفير دولة فلسطين برحيل المناضل فاروق القدومي
2024-08-22
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة في مجال دعم ذوي الإعاقة
2024-08-22
بمشاركة سورية… جلسات حوارية في عمان حول دور الهيئات الثقافية العربية في ظل التحديات الراهنة
2024-08-21
السفارة السعودية في دمشق تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني
2024-08-19
المقداد أمام قمة الجنوب: العالم يشهد سقوطاً مدوياً للقيم بصمته على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2024-08-17
سورية تدين بشدة المجزرة الصهيونية الجديدة بحق عائلة سورية في جنوب لبنان
2024-08-17
محليات
مركز التدريب المهني بالسويداء: التسجيل للدورة التدريبية الجديدة يبدأ اليوم وحتى الـ 10 من الشهر القادم
2024-08-25
بالتشارك مع المجتمع المحلي… تجهيز 14 مدرسة في الغارية الشرقية بريف درعا
2024-08-25
بمبادرة مجتمعية بالسويداء…دورات تدريبية لذوي الشهداء والجرحى لدعم دخولهم سوق العمل
2024-08-25
انطلاق أعمال الاجتماع الدوري للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج وذلك في وزارة الخارجية والمغتربين
2024-08-25
المركز الوطني للزلازل: 5 هزات خلال الـ 24 ساعة الماضية
2024-08-25
الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي معتدل ليلاً
2024-08-25
ضبط 100 ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى الخارج
2024-08-24
رياضة
منتخب سورية لكرة المضرب أولاًً في البطولة العربية
2024-08-24
برشلونة يفوز على بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-08-24
فوز آرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2024-08-24
فريق العربي يحرز لقب بطولة السويداء بكرة القدم للبراعم
2024-08-24
حصيلة جيدة من الميداليات لنادي العربي في بطولات الجمهورية برياضة المواي تاي
2024-08-24
المصارع فداء الأسطة… تألق محلي خارجي وآمال كبيرة باعتلاء منصة تتويج الأولمبياد
2024-08-24
البرازيلية حداد مايا إلى نصف نهائي بطولة كليفلاند للتنس
2024-08-23
اقتصاد
المؤسسة العامة للمعارض وهيئة تنمية الصادرات: تجهيز الأجنحة وتقديم الدعم اللوجيستي لمعرض (اكسبو سورية 2024)
2024-08-25
بدء تسويق محصولي الباذنجان والفليفلة في درعا
2024-08-25
الإشراف على التأمين: السماح لشركة تأمين بإصدار الشروط العامة لعقد التأمين إلكترونياً
2024-08-24
رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة أسعار شراء محصول التبغ
2024-08-24
مصارف التمويل الأصغر وشركات الحوالات المالية والصرافة ضمن المظلة التأمينية لمجمع إعادة التأمين
2024-08-23
ارتفاع أسعار النفط
2024-08-23
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب
2024-08-23
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syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً
المؤسسة العامة للمعارض وهيئة تنمية الصادرات: تجهيز الأجنحة وتقديم الدعم اللوجيستي لمعرض (اكسبو سورية 2024)
انطلاق أعمال الاجتماع الدوري للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج وذلك في وزارة الخارجية والمغتربين
رداً على عدوانه على الضاحية الجنوبية.. المقاومة اللبنانية تشن هجوماً كبيراً على مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة
الإشراف على التأمين: السماح لشركة تأمين بإصدار الشروط العامة لعقد التأمين إلكترونياً
المركز الوطني للزلازل: 24 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والتأهيل المنجزة في ملاعب مدينة الفيحاء الرياضية
انخفاض بسيط بدرجات الحرارة
الرئيس الأسد: المرحلة التي تتحدث عنها سورية الآن هي مرحلة الأسس والمبادىء لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة
2024-08-25
2024-08-25
najwa
سابق
الرئيس الأسد: أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية.. سورية تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب
التالي
الرئيس الأسد: أبناء الجولان السوري المحتل قدموا لنا الكثير من العبر فبرهنوا أن غياب السيادة عن أرضهم لا يعني سقوط الوطنية من وجدانهم بل يعني ارتقاءها وأن احتلال الأرض لا يعني بيع العرض وأثبتوا أن انتماءهم متجذر وأن أرواحهم لا تحيا إلا لسورية ومن أجلها
انظر ايضاً
الرئيس الأسد: المقاومون في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف والاستقلال الناجز
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