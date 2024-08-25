استشهاد ثلاثة أشخاص جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوبية لبنانية

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة لبنانيين، وأصيب أشخاص آخرون بجروح جراء سلسلة اعتداءات جوية شنها العدو الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من بلدات وقرى الجنوب اللبناني.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن غارة شنها العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة الخيام أدت إلى استشهاد لبناني، معلناً أيضاً في وقت لاحق ارتقاء شهيدين اثنين آخرين جراء غارة معادية على بلدة الطيرى بجنوب لبنان.

كما أشار المركز إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما عامل سوري بجروح جراء سلسلة غارات استهدفت عدة قرى وبلدات بالجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن العدو الإسرائيلي شن أربعين غارة طاولت في معظمها مناطق حرجية ومفتوحة، وهي حرج بلدة كونين، بلدات رشاف، الطيري، حداثا، بيت ياحون ، عيتا الجبل، حاريص ، ياطر، شمع ،طيرحرفا، زبقين ، قانا وادي العزية، مجرى الخردلي، وادي السلوقي ،مدينة الخيام ، ظهور قلعة الشقيف لجهة النهر ، زوطر، مناطق في إقليم التفاح و جبل الريحان ومنها أطراف عين قانا، كفرفيلا، اللويزة، بصليا، كفرملكي ، وادي الدلافة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدو الإسرائيلي فوق صيدا والجنوب. كما ينفذ الطيران المعادي وعلى مستويات منخفضة في اجواء صيدا ومناطق جنوبية وكان 7 أشخاص بينهم طفل استشهدوا الجمعة الماضي جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

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