يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شمال مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد و4 جرحى بينهم طفل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين على مفترق البريج وسط قطاع غزة.

– 6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي دير البلح

– الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.