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يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

2024-08-25

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شمال مدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد و4 جرحى بينهم طفل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين على مفترق البريج وسط قطاع غزة.

– 6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي دير البلح

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