علماء تشيك يطورون مواد تقلل الشهية وتحمي الدماغ من الإصابة بالزهايمر

براغ-سانا

تمكن علماء معهد الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية في براغ من تطوير جزئيات جديدة تقلل الشهية وتحمي الدماغ من الإصابة بمرض الزهايمر.

وأفاد المعهد في بيان له بأن باحثين من فريق لينكا ماليتينسكا طوروا مادة جديدة مأخوذة من ما يسمى بالببتيد العصبي “كارت” التي توجد بشكل طبيعي في الدماغ وتنظم عملية قبول الطعام، حيث تم إنشاء نسخة معدلة منه تعمل على قمع الشهية، وتقلل من تراكم بروتين “تاو” المرتبط بتطور مرض الزهايمر.

ولفت المعهد إلى أن خمس عدد سكان تشيكيا مصابون بالسمنة، وإنه وفق التقديرات سيعيش في تشيكيا في عام 2025 نحو نصف مليون شخص لديهم بعض الإشكالات الدماغية، وإن عدد من يعالجون الآن من هذه الإشكالات يبلغ نحو 200 ألف شخص.

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