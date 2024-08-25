مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء قصف أوكراني لمناطق سكنية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن غلادكوف قوله في قناته على تليغرام: “قصفت القوات الأوكرانية مناطق سكنية في قرية راكيتنوي بالمقاطعة، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى تعرض عشرة منازل خاصة لأضرار نتيجة للهجوم، فيما قُطع الغاز بشكل مؤقت عن قرى راكيتنايا وبوريسبولي ونوفولينينسكوي، كما تعرض خط الكهرباء لأضرار”.

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية بما في ذلك مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ من القوات الأوكرانية التي تتبع أساليب إرهابية تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

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