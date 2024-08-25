زاخاروفا تتساءل عن موقف المنظمات الدولية حول اعتقال مؤسس تلغرام في فرنسا

موسكو-سانا

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من اعتقال فرنسا لمؤسس “تلغرام” بافل دوروف، مذكرة بمطالبات تلقتها روسيا عام 2018 من منظمات غربية لدعم التطبيق وعدم “خلق عقبات” أمامه.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته اليوم على حسابها على موقع “تلغرام”: “تذكرت كيف أدانت مجموعة مكونة من 26 منظمة غير حكومية في عام 2018، قرار المحكمة الروسية بحجب “تلغرام”، لافتة إلى أن إجراءات روسية اُتخذت في حينها على خلفية دخول قانون ياروفايا حيز التنفيذ.

وأكدت زاخاروفا أن قرار باريس باحتجاز دوروف يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه المنظمات الدولية ستطالب بالإفراج عنه أم إنها “سوف تبتلع ألسنتها”، مشددة على أن “السفارة الروسية في باريس، كما ينبغي أن تكون في الحالات التي تتلقى فيها معلومات عن احتجاز مواطنين روس، شرعت على الفور في عملها”.

وكان مؤسس تطبيق “تلغرام” بافل دوروف اعتقل في مطار لوبورجيه في باريس، وهو على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا لعدة أسباب، من بينها رفض “تلغرام” التعاون مع السلطات الفرنسية، وتورط دوروف في عدد من الجرائم.

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