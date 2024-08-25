الأمن الفرنسي يعتقل مؤسس “تلغرام” بافيل دوروف في مطار قرب باريس

باريس- سانا

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية مؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف في مطار باريس لو بورجيه مساء اليوم.

وذكرت قناة “TF1” الفرنسية أن دوروف وصل إلى المطار الفرنسي قادماً من أذربيجان وتم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن أثناء نزوله من طائرته الخاصة بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت القناة “إن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية ما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم أخرى”، مبينة أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد “تلغرام” هي “الرسائل المشفرة”.

وأضافت القناة “إن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا وسيمثل أمام المحكمة يوم الأحد كمواطن فرنسي حيث ستوجه التهم إليه”.

ويحمل دوروف الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الروسية.

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