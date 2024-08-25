ضبط 100 ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى الخارج

دمشق- سانا

أحبط فرع مكافحة المخدرات بدمشق عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة المعدة للتهريب إلى السعودية وألقى القبض على شخص قام بنقلها من حمص.

وأوضح رئيس فرع مكافحة المخدرات بدمشق العميد سامي درويش في بيان نشرته وزارة الداخلية في صفحتها على منصة فيسبوك أنه بناء على معلومات وردت حول قيام شخص بتخزين مواد مخدرة في حي الشاغور بدمشق بقصد تهريبها تمكن الفرع من ضبط 100 ألف حبة كبتاغون مخبأة بطريقة فنية ضمن آلات موسيقية ومعدة للتهريب إلى السعودية وأن مصدر هذه المواد شخص متوار تبين بعد البحث أنه موجود في حمص.

وأشار درويش إلى أنه وبالتنسيق مع فرع مكافحة المخدرات بحمص تم القبض عليه في شارع الستين بمدينة حمص لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً.

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