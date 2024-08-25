تكريم المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية في مدينة النبك بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

كرمت مؤسسة العماد الخيرية والتعليمية المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة في مدينة النبك وذلك خلال احتفال أقيم مساء اليوم في النادي الرياضي بالمدينة.

وعبر عدد من الطلاب المكرمين في تصريحات لمراسلة سانا عن سعادتهم واعتزازهم بتفوقهم الذي كان حصيلة جدهم واجتهادهم على مدار عام مؤكدين الاستمرار في طريق التفوق حتى ينالوا ما يصبون إليه.

ولفتت الطالبة دينا علوش إلى أن هذا التكريم سيكون حافزاً لها للمضي في مسيرة التفوق فيما أكد الطالب سعيد معسعس أن التفوق يحتاج الى المزيد من الجد والاجتهاد وتنظيم الوقت معرباً عن تقديره لأسرته ومعلميه الذين دعموه للوصول إلى التفوق فيما بين الطالب محمد رضية أن التكريم خطوة مهمة لتحفير الطلبة على التفوق بدورها أشارت الطالبة فهمية معسعس إلى أن الدراسة والتفوق هما الأساس في حياتها لتحقيق أمنياتها.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد عامر المارديني أن التفوق هو اسمى قيمة مجتمعية على الاطلاق وان المتفوقين هم الثروات الطبيعية الموجودة فوق الأرض ومن المهم معرفة استثمارهم بالشكل الصحيح.

وأشار المارديني إلى العمل الكبير الذي قامت به كوادر وزارة التربية خلال الفترة الماضية لإعادة الألق لمدارس المتفوقين وباقي المدارس لتتمكن من تخريج الكفاءات التي يحتاجها الوطن.

وفي كلمة له خلال الاحتفال لفت نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة العماد محمد ياسر حافظ إلى أن العملية التعليمة والاهتمام بالطلبة كان في مقدمة أولويات المؤسسة وهي حريصة على مواصلة تقديم الدعم للمتفوقين من الطلبة والطالبات لتحقيق أمانيهم منوهاً بدور أولياء الأمور والمدرسين الذين كان لهم الدور الكبير في تفوق أبنائهم.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل فاطمة رشيد أن تكريم الطلبة اليوم تم بالتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والمجتمع الأهلي في مدينة النبك لافتة إلى أن المديرية حريصة على دعم التفوق والمتفوقين كونهم بناة الوطن.

تخلل الاحتفال عرض مسرحي راقص وفيلم عن أهم الأعمال التي قامت بها المؤسسة في قطاع التربية والتعليم في النبك.

حضر الاحتفال محافظ ريف دمشق أحمد خليل وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى ومديرو المؤسسات والمكتب التنفيذي في المحافظة وحشد من الأهالي.

سفيرة اسماعيل

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