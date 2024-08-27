برشلونة يفوز على بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد- سانا

فاز برشلونة بهدفين لهدف على أتلتيك بيلباو اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

سجل لبرشلونة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24 و75 بينما سجل هدف أتلتيك الوحيد أوهيان سانسيت من ركلة جزاء بالدقيقة 42.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا بينما بقي أتلتيك بيلباو في المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

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