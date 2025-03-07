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فوز آرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم

2024-08-24

لندن-سانا

فاز آرسنال على مضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل ثنائية آرسنال لياندرو تروسارد وتوماس بارتي عند الدقيقتين (67) و (77) ليرفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز الـ 12.

وضمن الجولة نفسها فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف على إبسويتش تاون.

وتقدم إبسويتش بهدف عن طريق سامي سموديكس في الدقيقة السابعة ليأتي رد السيتي عن طريق هالاند 3 أهداف ودي بروين في الدقائق 12 و14 و16 و88.

وبهذه النتيجة تصدر السيتي برصيد 6 نقاط في حين بقي إبسويتش في المركز 19 بلا نقاط.

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