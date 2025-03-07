إصابة فلسطينيين باعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا قرية سوسيا جنوب المدينة بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح.

كما اقتحم المستوطنون منطقة خلة العبهر في بلدة روجيب شرق نابلس وحطموا زجاج بعض السيارات وحاولوا إحراقها.

في السياق اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بلدة الزارية غرب سلفيت ومداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

وأصيب فلسطيني واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي نابلس وجنين.

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