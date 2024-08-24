تركيب منظومة طاقة شمسية على بئر في الصنمين بريف درعا

درعا-سانا

نفذت وحدة مياه مدينة الصنمين بريف درعا مشاريع مائية عدة تضمنت تركيب طاقة شمسية، ومد خطوط مياه وتأهيل آبار، بهدف تعزيز إمدادات المياه في المدينة والمنطقة المحيطة بها.

مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا المهندس مأمون المصري بين في تصريح لمراسلة سانا أن المشاريع تضمنت تركيب منظومة طاقة شمسية على البئر الشمالية في الصنمين، والتي تبلغ استطاعتها نحو 50 متراً مكعباً في الساعة ويستفيد منها حوالي خمسة آلاف نسمة، وتم استكمال توصيل خط دفع جديد للأحياء القديمة بالصنمين بطول 600 متر وقطر 110 ميليمترات.

ولفت إلى أن ورشات الصيانة انتهت من إصلاح لوحة التحكم في بئر محطة بصير مع تركيب قاطع رئيسي بقدرة 250 أمبيراً، ما أعاد البئر إلى الخدمة بكفاءة عالية، ووضع البئر الغربية المجاورة للمشفى العسكري في الصنمين بالخدمة بعد انتهاء أعمال تأهيلها.

وأشار المصري إلى أن المؤسسة استكملت أعمال تأهيل شبكة المياه في بلدة إيب بريف المحافظة، حيث تم تمديد خطوط بطول يقارب 1800 متر بأقطار مختلفة إضافة إلى تركيب صمام لتحسين أدوار المياه.

ليلى حسين

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