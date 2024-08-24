حصيلة جيدة من الميداليات لنادي العربي في بطولات الجمهورية برياضة المواي تاي

السويداء-سانا

حصيلة جيدة من الميداليات، نالها نادي العربي خلال مشاركته في بطولات الجمهورية برياضة المواي تاي لمختلف الفئات، التي أقيمت منافساتها على مدار الشهر الحالي في دمشق.

وظفر نادي العربي بـ 22 ميدالية متنوعة موزعة بواقع 7 ذهبيات و9 فضيات و6 برونزيات، مع ترتيب عام ثالث بفئة الأشبال.

ففي فئة الشباب نال اللاعب كريم بلان فضية وزن 60 كغ، وتيم علاء الدين برونزية وزن 51، وفي فئة الناشئين فاز مجد حسن بفضية وزن 60 كغ، ونبال رستم بفضية وزن 67 كغ، وليث يوسف ببرونزية وزن 45 كغ وإياد بريك ببرونزية وزن فوق 67 كغ، فيما حقق صقر رستم برونزية وزن 52 كغ بفئة الناشئين باء.

وحقق بفئة الأشبال جاد أبو طافش ذهبية وزن 36 كغ، وعدي علاء الدين فضية وزن 30 كغ، وكرم مزهر برونزية وزن 30 وحسن زيدان برونزية وزن 27 كغ، وبفئة البراعم حكيم أبو سرحان ذهبية وزن 23 كغ ونصر الصحناوي ذهبية وزن 26 كغ ورئيف زيدان ذهبية وزن 30 كغ وسيف سعيد فضية وزن 29 كغ وزين أبو مغضب فضية وزن 27 كغ، وضياء القاسم فضية وزن 32 كغ.

وفاز بفئة البراعم باء كل من جوري أبو طافش بذهبية وزن 20 كغ ويحيى نصر بذهبية وزن 23 كغ ومجد عجينة بذهبية وزن 24 كغ وأمير زريق بفضية وزن 20 كغ وتيم الأسعد بفضية وزن 19 كغ.

وذكر مدربا منتخبات السويداء علاء علاء الدين وتمام علاء الدين في تصريح لمراسل سانا أن النتائج تعكس مدى وجود قاعدة للعبة تتماشى مع الجهود الرامية لتوسيعها، ونشر هذه الرياضة بشكل أوسع في مختلف الأندية وإثبات تميز السويداء فيها، منوهين أيضاً بجهود مساعد المدرب فراس بلان الذي رافقهما بالبطولات.

وحسب رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط راضي الحمد فإن النتائج تعكس الاهتمام باللعبة في النادي وجهود وتفاني المدربين ودعم الأهالي للاعبين، مؤكداً أهمية توفير الدعم لهم للاستمرار بتحقيق البطولات والإنجازات خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency