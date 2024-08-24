الإشراف على التأمين: السماح لشركة تأمين بإصدار الشروط العامة لعقد التأمين إلكترونياً

دمشق-سانا

منحت هيئة الإشراف على التأمين إحدى شركات التأمين الخاصة موافقتها لإصدار الشروط العامة لعقد التأمين بطريقة رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) كود كخطوة أولى باتجاه إصدار إلكتروني كامل لعقود التأمين.

وذكرت الهيئة في بيان أنها منحت موافقتها على أول حالة لإصدار الشروط العامة لعقد تأمين بطريقة (كيو آر)، مشيرة إلى أن المؤمن له سيستمر بالحصول على صفحة الشروط الخاصة ورقيا، في حين يُمكنه من خلال الـ كيو آر الاطلاع على الشروط العامة للوثيقة والتي غالباً ما تكون موحدة بين كل الوثائق العائدة للنوع التأميني ذاته.

وبينت الهيئة أن هذا الإجراء يعتبر خطوة أولية ريثما تكون البيئة المُستخدمة للوثائق والشركات جاهزة لاستخدام وتطبيق ميزة الـ (كيو آر) لاطلاع المؤمن لهم على جميع ثبوتيات ومرفقات الوثائق كاملةً بشكل إلكتروني، بحيث يتم الاستغناء كلياً عن النسخة الورقية، لافتة إلى أن هذه خطوة ضرورية ضمن مسار التحول الرقمي في قطاع التأمين.

وذكرت الشركة المتحدة للتأمين سورية في بيان على صفحتها عبر الفيسبوك أن هيئة الإشراف على التأمين منحتها الموافقة لإصدار الشروط العامة لوثائق التأمين بطريقة كيو آر، وستبدأ العمل على جميع الإصدارات ولمختلف أنواع التأمين، اعتبارا من بداية شهر أيلول القادم، بحيث يصبح المؤمن له قادراً على الاطلاع على الشروط العامة لوثيقة التأمين بهذه الطريقة بشكل إلكتروني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency