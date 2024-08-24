اختيار الاختصاص الجامعي المناسب… فعالية توعوية بحلب

حلب-سانا

نظمت الجمعية العلمية السورية المعلوماتية- فرع حلب بالتعاون مع البوابة التعليمية التفاعلية فعالية لتقديم التوعية والمعلومات اللازمة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة لاختيار الاختصاص الجامعي المناسب.

وذكر رئيس فرع الجمعية في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الفعالية مساعدة الشباب للتعرف على الاختصاصات الجامعية وتمكينهم من تحديد خياراتهم المستقبلية بناءً على الميول الشخصية والمهارات الفردية وتوعيتهم بالمهارات الأساسية التي يجب عليهم تطويرها خلال فترة الدراسة الجامعية.

من جهتها، أكدت آية كنج مديرة البوابة أن أنشطة الفعالية تنقسم إلى محاضرات تعريفية وزوايا تفاعلية تحتوي على أدوات مخصصة لمساعدة الطلاب في تحديد ميولهم الدراسية وتوعيتهم بالخيارات المتاحة لكل تخصص أكاديمي، ومعلومات عامة حول كيفية التقدم إلى المفاضلة العامة.

وأشار الطالبان حذيفة الهلال وإبراهيم البوشي إلى أهمية الفعالية التي ساعدتهما في الحصول على تفاصيل مناسبة حول التخصصات الجامعية المختلفة وكيفية تحقيق أهدافهما المستقبلية.

آلاء الشهابي

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