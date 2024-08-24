اندلاع حريق بمنطقة الضوايات في ريف طرطوس وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

طرطوس-سانا

اندلع حريق في أرض حراجية بمنطقة الضوايات التابعة لبلدة مشتى الحلو بريف طرطوس، وامتد باتجاه عيون الوادي غرب محافظة حمص.

وقال رئيس بلدية مشتى الحلو جوزيف عيد لمراسلة سانا: إن فرق الإطفاء التابعة لمديرية الزراعة في محافظة طرطوس تواصل العمل على إخماده، وإن طبيعة الأرض المكونة من جروف صخرية وجبلية تصعب مهمة فرق الإطفاء.

وأشار رئيس البلدية إلى أن اتجاه الرياح وصعوبة الأراضي الجبلية وعدم قدرة السيارات على الوصول إلى بؤر الحريق ساعدت في انتشار النيران، حيث يتم الاعتماد حالياً على فرق الإطفاء الراجلة.

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