وفاة 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان

مسقط-سانا

توفي 4 أشخاص، جراء حادث نجم عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية نزوى بسلطنة عمان.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان اليوم: إن “خمسة أشخاص انجرفوا في وادي تنوف بولاية نزوى، بعد أن فاجأت الأمطار الغزيرة 16 شخصاً من مجموعة مسير جبلي متعددة الجنسيات”، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادث وفاة مواطن عماني، وثلاثة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة وإصابة شخص بإصابات بالغة.

وأوضح البيان أنه تم نقل الضحايا عن طريق طيران الشرطة إلى مستشفى نزوى المرجعي.

وتشهد سلطنة عمان والسعودية ودول أخرى أمطاراً موسمية غزيرة أدت لوقوع العديد من الضحايا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency