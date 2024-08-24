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رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بزيادة أسعار شراء محصول التبغ

2024-08-24

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للتبغ بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، لتصبح وفقاً للآتي:

اسم الصنفالسعر ل.س/كغ
تنباك- درجة إكسترا26000
برلي-درجة ممتاز25000
فرجينيا-درجة ممتاز26000
بصما-درجة ممتاز34000
بريليب-درجة ممتاز30000
شك البنت-درجة إكسترا29000
كاتريني-درجة ممتاز30000

وتأتي الموافقة على زيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج، وتقديم تبوغ بمواصفات جيدة، وكذلك لتخفيض الهدر أثناء عملية الفرز للتبوغ وتحسين نوعية المنتج النهائي.

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