حركة حماس: الاحتلال يواصل التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف الوحشي وارتكاب المجازر

القدس المحتلة-سانا

أكدت حركة حماس أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار إنذارات التهجير والنزوح القسري للفلسطينيين في قطاع غزة تحت وطأة القصف الوحشي والترهيب وارتكاب المجازر، تأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة الساعية إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان اليوم: “يواصل جيش الاحتلال الفاشي إصدار إنذارات التهجير والنزوح للفلسطينيين في مناطق المحافظة الوسطى، وخصوصاً في مخيم المغازي وقرية المصدر ومناطق واسعة من مدينة دير البلح، المكتظة بمئات الآلاف من النازحين من شمال القطاع وجنوبه، تحت وطأة القصف الوحشي والترهيب وارتكاب المجازر، وذلك ضمن سياسة حكومة المتطرفين الصهاينة الساعية إلى تعميق معاناة أبناء شعبنا، والماضية في جريمة الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، والتي تتم بغطاء سياسي وعسكري أمريكي”.

وأضافت: “إن ما يدعيه الاحتلال من وجود مناطق آمنة في قطاع غزة هو محض كذب وتضليل، فالوقائع تؤكد أن الآلاف من شهداء شعبنا في هذه الإبادة المستمرة ارتقوا في مراكز الإيواء والنزوح، من مدارس ومؤسسات وتجمّعات خيام صنّفها الاحتلال المجرم على أنها آمنة”.

وأشارت حماس إلى أن هذه الممارسات الفاشية المستمرة أمام سمع وبصر العالم تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها العمل الجاد لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي والإنساني تجاههم.

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