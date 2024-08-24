المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي بعدة مواقع وتحقق إصابات مباشرة

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم أنها استهدفت قوات العدو الإسرائيلي بعدة مواقع محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلونا اليوم تموضعاً لجنود العدو ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابات مباشرة”.

وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة أنها استهدفت بقذائف المدفعية وبمحلقة انقضاضية التجهيزات التجسسية بموقع الراهب كما استهدفت انتشاراً لجنود العدو ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة.

وشنت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن تموضع ضباط العدو وجنوده ومحققة إصابة دقيقة في المكان واستهدفت أيضاً انتشاراً لجنود العدو ‏في محيط موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.‏

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