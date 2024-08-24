المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي بعدة مواقع وتحقق إصابات مباشرة

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم أنها استهدفت قوات العدو الإسرائيلي بعدة مواقع محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا اليوم تموضعاً لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابات مباشرة”.
وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة أنها استهدفت بقذائف المدفعية وبمحلقة انقضاضية التجهيزات التجسسية بموقع الراهب كما استهدفت انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة.
وشنت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن تموضع ضباط العدو وجنوده ومحققة إصابة دقيقة في المكان واستهدفت أيضاً انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.
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