الرئيس الروسي يجتمع بقيادة القوات المشتركة لمناقشة الوضع في كورسك

موسكو-سانا

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين: إنه “في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع عقد فلاديمير بوتين اجتماعاً مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة سيرغي رودسكي حول مواجهة قوات العدو التي غزت مقاطعة كورسك والتدابير المتخذة لتدميرها، وكذلك حول النتائج الحالية للعملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف البيان: إنه “عبر الاتصال الهاتفي استمع الرئيس إلى تقارير قادة المجموعات العسكرية حول الوضع العملياتي الخاص بالمهام الموكلة إليهم” بينما أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.

بدورها قالت الدفاع الروسية في بيان: إنه تم القضاء على أكثر من 360 جندياً و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي لترتفع حصيلة خسائر قوات نظام كييف في المقاطعة إلى أكثر من 5500 جندي و71 دبابة منذ مطلع آب الجاري.

وأشار البيان إلى أنه تم التصدي لمحاولات هجوم في اتجاه كوماروفكا وكريميانوي كما ألحقت الهزيمة بقوات نظام كييف في عدة مناطق بما في ذلك أباناسوفكا وفيشنيفكا وبوركي وكراسنو أوكتيابرسكي كما تم تمشيط الغابات بحثاً عن مجموعات تخريب أوكرانية تحاول التوغل في عمق غرب روسيا.

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