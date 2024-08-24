بتكريم المتميزين فيه… الموسم الأول لمسابقات برنامج الفنان الصغير يختتم بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت جمعية محبة ووفا بالسويداء اليوم الموسم الأول لمسابقات برنامج الفنان الصغير الذي أقامته على مدار خمسة أشهر، وذلك بمشاركة أكثر من 80 طفلاً في مجالات الغناء والعزف والرسم وكتابة الخاطرة والقصة والخطابة.

وجرى خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي استضافه قصر الثقافة بمدينة السويداء تكريم المشاركين فيه ولجنة التحكيم وإعلان أسماء الفائزين بمسابقاته وتكريمهم وتقديم هدايا مادية لهم، كما تضمن حفل الختام فقرات فنية وأدبية متنوعة للأطفال ومعرض رسم لأصحاب المواهب من المشاركين.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريال السليم خلال كلمتها أن هذا البرنامج يسلط الضوء على مواهب الأطفال ويزرع روح المنافسة لديهم عبر مراحل وتصفيات يتم في نهايتها انتقاء الفائزين بناء على تقييم اللجان المختصة.

عمر الطويل

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