تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر قرية العودة بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر قرية العودة بريف القحطانية شمال المحافظة لتأمين التغذية الكهربائية، وذلك بدعم من المجلس النرويجي للاجئين.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع المياه في المحافظة مثنى الزعال أن بئر قرية العودة تروي القرى والتجمعات السكانية في المنطقة المحيطة بالبئر، وتم وضعه بالخدمة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل التي شملت تشغيل الغاطس وصيانة الخزان الرئيسي وتركيب التجهيزات الميكانيكية، كما تم تركيب منظومة طاقة شمسية لضمان استمرار عمله خلال انقطاع الكهرباء.

ولفت الزعال إلى استمرار التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لإعادة تأهيل وتشغيل الآبار الخاصة بالريف لتأمين مياه الشرب للأهالي، حيث تمت خلال شهر حزيران الفائت إعادة آبار للخدمة بعد إجراء الصيانة اللازمة، وهي “تل الديك والحمدانية وخانكة وقوشانة والمستريحة والحسينية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency