SCS-NET
الشريط الإخباري

69 شهيداً في مجازر الاحتلال بقطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

2024-08-24

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 69 شهيداً و 212 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 323 على القطاع ارتفع إلى 40334 شهيداً و 93356 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 37 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة-سانا أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved