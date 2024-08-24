69 شهيداً في مجازر الاحتلال بقطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 69 شهيداً و 212 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 323 على القطاع ارتفع إلى 40334 شهيداً و 93356 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 37 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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