الدفاع الروسية: إسقاط 44 مسيرة أوكرانية واستعادة 115 أسيراً

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حسنت مواقعها على عدد من محاور القتال في أوكرانيا وكبدت قوات نظام كييف خسائر تجاوزت 2000 جندي إضافة إلى تدمير معدات بعضها غربي الصنع.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 صواريخ تكتيكية عملياتية “أتاكمز” أمريكية الصنع و 5 قنابل موجهة “هامر” فرنسية الصنع خلال آخر 24 ساعة كذلك تم إسقاط 12 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و44 طائرة أوكرانية بدون طيار، منها 16 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة وتمت إصابة قاذفة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات “إس125″،

ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودعاً للوقود ومواد التشحيم، وورشة لإنتاج الطائرات بدون طيار، فضلاً عن تجمعات لقوات نظام كييف ومعداتها العسكرية في 138 منطقة.

إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسية استعادة 115 جندياً تم أسرهم في كورسك بوساطة إماراتية.

وقالت: “استعادت روسيا 115 جندياً تم أسرهم في مقاطعة كورسك، وبالمقابل تمت إعادة 115 جندياً أوكرانياً” مشيرة إلى أن عملية تبادل الأسرى تمت في أراضي بيلاروس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 5 آلاف عسكري على محور كورسك.

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